Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM

В Свердловской области за период с января по июнь 2019 года в отношении осуждённых граждан заведено 216 разыскных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

Суд Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Как пояснили в управлении, за первое полугодие 163 осужденных, чьё наказание не связано с нахождением в местах лишения свободы, скрылись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, 30 граждан уклонились от получения предписания для направления в КП или не прибыли к месту отбывания наказания. В отношении них заведены разыскные дала. Также 18 граждан разыскивается на основании постановлений судов, и пять лиц, уклонившихся от исправительных работ.

Помимо этого, за указанный период оперативными подразделениями учреждений регионального ГУФСИН оказана помощь правоохранительным органам в раскрытии — 658 преступлений. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в Свердловской области на данный момент в местах лишения свободы отбывают наказание порядка 24 тыс. осуждённых. Ещё для 15 тыс. осуждённых граждан наказание не связано с лишением свободы. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в связи с либерализацией уголовного законодательства отбывающих наказание в местах лишения свободы граждан становится меньше.