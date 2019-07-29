Париж, , 09:40 — REGNUM

В соответствии с решением Парижского административного апелляционного суда, вынесенного 28 июля 2019 года, женщина, которая нашла на улице потерянный выигрышный лотерейный билет, получит вознаграждение в размере 12 миллионов евро без уплаты подоходного налога, сообщает Le Figaro.

Известно, что 13 сентября 2011 года счастливый обладатель выигравшего лотерейного билета на сумму 163 миллиона евро, понимает, что потерял квитанцию на улице. В тоже время, жительница Франции Дос Сантос, нашла билет и отправилась в штаб-квартиру французских игр (FDJ), думая получить весь выигрыш. Через несколько дней покупатель лотерейного билета также отправляется в штаб-квартиру FDJ, заявив, что он потерял квитанцию, и доказав, что он действительно является покупателем лотерейного билета.

Правила ясны: выигрыш выплачиваются только реальному игроку при предъявлении квитанции. Одного из этих двух условий недостаточно.

Компромисс был найден: Дос Сантос перестает отстаивать свое право на победу. Взамен победитель соглашается выплатить ей 12 миллионов евро или около 7,5% от общей суммы выигрыша.

Однако, налоговые органы посчитали, что перевод части выигрыша от одного лица другому в соответствии с законодательством должен облагается подоходным налогом.

В результате апелляционный суд Парижа принял решение не облагать эту сумму подоходным налогом, а также выплатить Дос Сантос 2000 евро в счет понесенных ею расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Ирландии стал обладателем более 175 миллионов евро, разыгранных в европейской лотерее EuroMillions.

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