Курган, , 09:21 — REGNUM

В Курганской области в перовое полугодие 2019 года сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости пневмонией. 40% случаев осложнений у пациентов, страдающих пневмонией, связаны с некачественной медицинской помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фонда медицинского страхования.

«Одним из основных факторов, способствующих заболеванию, продолжает оставаться несвоевременное обращение пациента за медицинской помощью, при перенесённом ОРВИ или гриппе», — пояснила рост числа случаев пневмонии главный внештатный специалист-пульмонолог Департамента здравоохранения области Вера Косолапова.

Специалисты страховых компаний проанализировали качество медицинской помощи, оказанной пациентам с пневмонией в медицинских организациях Зауралья в первом полугодии 2019 года. Выводы неутешительные: в 40% случаев оказания медпомощи были выявлены нарушения, создавшие риск осложнений у пациентов. Основная их часть связана с невыполнением диагностических лечебных мероприятий, необоснованное назначение лекарственной терапии, невыполнение диагностических и лечебных мероприятий.