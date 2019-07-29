Кизляр, Дагестан, , 09:38 — REGNUM

Первый в Дагестане Центр амбулаторной онкологической помощи готовится к открытию в городе Кизляре. Помимо местных жителей он также будет обслуживать пациентов из города Южно-Сухокумска, а также Бабаюртовского, Кизлярского, Нагайского и Тарумовского районов, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе минздрава республики.

Функционировать центр будет на базе кизлярской городской больницы. В помещениях, где появятся кабинеты онкологов и палаты дневного стационара, в настоящее время ведется ремонт. Приём пациентов, согласно плану, начнётся с первых дней сентября 2019 года. В отделении будут проводить химиотерапию и обследовать уже выявленных онкобольных пациентов.

«Когда центр откроет свои двери, пациентам из Кизляра и еще пяти близлежащих районов не придется ехать за терапией в Республиканский онкологический центр в Махачкалу, что позволит значительно улучшить качество и доступность предоставляемых бесплатных медицинских услуг», — подчеркнул министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Всего же в республике в ближайшие пять лет планируется открыть еще три таких центра амбулаторной онкологической помощи. В городе Буйнакске он появится в 2020 году, на очереди также город Избербаш и Унцукульский район.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», подготовленному специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена, в Дагестане зафиксировано наименьшее число людей с онкологическими заболеваниями среди субъектов России. На 100 тысяч населения в республике к концу 2018 года приходилось 887 человек, больных раком.