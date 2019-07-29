Асбест, Свердловская область, , 09:07 — REGNUM

В Асбесте (Свердловская область) решат судьбу людей, обвинённых в разбойном нападении на центр выдачи микрокредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Двое жителей из соседнего города Арамиля решили «попытать счастья» в Асбесте и, запасшись ножом и скотчем, приготовились ограбить микрофинансовую организацию. Они напали на менеджера по выдаче микрокредитов и смогли похитить 27 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле.

Оба разбойника предстанут перед Асбестовским городским судом. Они обвинены в совершении разбойного нападения, совершенного группой с использованием оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и могут получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 году на Среднем Урале задержали налётчика, который ограбил центры выдачи микрокредитов не менее шести раз в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область). Также гражданин подозревался в квартирном разбое.

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