Вашингтон, , 09:05 — REGNUM

В Соединенных Штатах в возрасте 15 лет умерла бордер-колли по кличке Чейзер, которая считалась самой умной собакой в мире, сообщает The Independent.

Как пишет издание, хозяин собаки — психиатр Джон Пилли — разработал специальную методику дрессировки животного, ежедневно занимаясь с ним с 2004 года. Он показывал собаке различные предметы, произносил их названия 40 раз, затем прятал и просил найти.

Благодаря таким занятиям собака научилась понимать 1022 слова. Кроме того, животное могло различать имена собственные и нарицательные, пишет издание.

Отмечается, что сам Пилли умер в 2018 году в возрасте 89 лет, о собаке с тех пор заботились его дочери. В США планируют установить памятник Чейзер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в США умерла кошка Соус Тардар— настоящая звезда соцсетей, в которых её знали как Grumpy Cat (сердитая кошка). аккаунт Соус Тардар в соцсети Instagram имеет более 2,4 млн подписчиков, а в Twitter — более 1,5 млн. Кошка стала популярной в сети благодаря необычному строению своей мордочки.

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