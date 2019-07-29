Сеул, , 09:12 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему типов компаний, в которых хотели бы работать жители страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на интернет-сервис по поиску работы Job Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 852 человек, 29,2% опрошенных хотели бы работать на государственных предприятиях, 20,9% — в крупных компаниях — конгломератах, 13,4% — на средних предприятиях, 11,5% — на средних и малых предприятиях, 5,9% — в зарубежных компаниях.

Известно, что основным критериями выбора «идеальных компаний и предприятий» были: «хорошие условия труда и отношение к сотрудникам» (76,9%), «возможность проработать в компании до самого выхода на пенсию» (51,4%).

Кроме того, 77,5% респондентов, что хотели бы устроиться в крупные компании сообщили, что основным критерием выбора стала «высокая заработная плата», а 37,8% тех, кто выбрал средние и малые предприятия — «возможность заниматься тем, чем хочется».