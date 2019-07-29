Москва, , 08:59 — REGNUM

Жители России назвали самые запомнившиеся события в июле 2019 года. На первом месте — наводнения в Иркутской области и Канске (Красноярский край). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На втором месте — личные события из жизни респондентов (9%), на третьем — парламентские выборы в Украине (7%).

Также граждан РФ в июле 2019 года волновали Аварии и катастрофы, ДТП, несчастные случаи (4%) и подготовка к отпуску и отдыху детей.(2%).

Примечательно, что 26% опрошенных заявили, что «нет запомнившихся событий в июле», а 19% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главное событие июня — «прямая линия» с президентом России.

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