Москва, , 08:56 — REGNUM

Законопроект, вводящий штраф за оставление места ДТП, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Поправками предлагается ввести альтернативное наказание за оставление места ДТП — штраф в размере 10 тыс. рублей. Сейчас такое нарушение карается лишением права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

В качестве аргумента для принятия закона авторы приводят случаи с автоподствами.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафа за тонировку автомобилей, а также предложили считать штрафы за нарушения с «частных» камер незаконными. Кроме того, парламентарии предложили ввести полис ОСАГО, действующий в течение суток.

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