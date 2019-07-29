Кемерово, , 08:55 — REGNUM

Открытие планетария Кемеровского государственного университета после реконструкции станет важным событием не только для университета, но и для Кузбасса, заявил руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов, посетивший столицу региона. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба вуза.

«Университетский планетарий даёт большие возможности стать уникальной площадкой для популяризации не только астрономических знаний. Новый цифровой купол расширяет сферу деятельности и работы планетария, даёт возможность использования программ по географии, истории, искусству, — сказал эксперт. — Надеюсь, что кемеровский планетарий станет центром просветительской работы в городе».

По его словам, в обсерватории КемГУ могут проводиться экскурсии в обсерватории, сеансы с показами научно-популярных шоу под куполом.

Руководитель Ассоциации планетариев России также отметил, что эти мероприятия могут сочетаться с организацией выставочного пространства, в котором можно проводить вводные, ознакомительные беседы с посетителями, а также устраивать тематические экспозиции. Так, одна из них может быть посвящена первому астроному Кузбасса Кузьме Мацукову или 100-летию создания оптико-механического проектора.

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