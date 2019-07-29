Багдад, , 08:56 — REGNUM

Представители разведывательной службы Ирака «Аль-Скур» заявили о предотвращении крупнейшего террористического акта, целью которого было нападение на Багдад и ряд других крупных городов страны. Об этом 29 июля сообщает Kurdistan.ru.

По их словам, заговор был раскрыт благодаря слаженной работе спецслужб, которая продолжалась на протяжении последнего месяца. Нападения планировались, помимо Багдада, на Басру и Эрбиль.

Отмечается, что в ходе проведенных спецопераций были уничтожены десятки террористов, порядка 160 боевиков были задержаны в провинции Ниневия, 40 — в Багдаде, четверо — в Басре.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы продолжают оставаться серьезным фактором дестабилизирующим ситуацию в стране.

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