Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM

В центре Екатеринбурга готовы продать трёхкомнатную квартиру за 139 млн рублей. Объявление разместили на портале о недвижимости N1.

Квартира в 106 квадратов расположена на 18-м этаже жилого дома, который сдали в 2008 году в Красном переулке. Автор объявления уверяет, что в ней так никто и не жил.

Высокую стоимость продавец объясняет следующим образом: во-первых, в квартире сделан ремонт по индивидуальному проекту, а внутри размещена мебель, изготовленная под заказ, вместе с техникой, которая также достанется будущему владельцу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли жильё с самой доступной ценой за квадратный метр. Такие квартиры можно найти рядом с аэропортом Кольцово или в районе Сортировки.

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