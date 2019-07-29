Нью-Дели, , 08:37 — REGNUM

Южнокорейская компания LG Electronics провела музыкальный конкурс LG K-pop India Contest 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное мероприятие было организовано совместно с Корейским культурным центром в Индии. Цель LG K-pop India Contest — поспособствовать распространению корейской культуры в Индии.

Известно, что в данном конкурсе приняло участие 3500 человек.

Отборочные этапы LG K-pop India Contest проходили в 15 городах страны, включая Нью-Дели и Бангалор со 2 июня по 7 июля. Финал конкурса состоялся 27 июля на стадионе Talkatora Stadium, расположенном в Нью-Дели.

Известно, что победители индийского музыкального конкурса примут участие в международном музыкальном фестивале Changwon K-pop World Festival.