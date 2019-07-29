Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM

Штормовое предупреждение объявлено в Кустанайской, Кызыл-Ординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Об этом сообщили в республиканском государственном предприятии (РГП) «Казгидромет».

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

29 июля в Кустанайской области днем и ночью ожидается гроза и град с юго-западным ветром скоростью 15−20 м/с. В Кызыл-Ординской области ожидается гроза, шквал и пыльная буря. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с.

Гроза и шквал ожидаются также в Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областях. Скорость ветра во всех регионах будет достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля штормовое предупреждение из-за грозы было объявлено в четырех регионах Казахстана: В Мангистауской, Акмолинской и Актюбинской областях Казахстана и городе Нур-Султане.

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