Абуджа, , 08:19 — REGNUM

Четверо граждан Турции были спасены через неделю после похищения боевиками в западном штате Нигерии Квара. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на местную полицию.

Четверо строителей были похищены в Нигерии 20 июля. Похитители потребовали выкуп в размере 1 млн долларов США, но полиция утверждает, что деньги не выплачивались и что они были освобождены «без всяких условий».

«Турецкие строители были найдены на обочине дороги в пятницу, 26 июля», — сообщил комиссар полиции штата Квара Кайоде Эгбетокун.

Спасательная операция была проведена полицией штата, местными ополченцами и группой офицеров, отправленных из столицы Абуджи. Эгбетоку сказал, что арест трех других похитителей непосредственно перед спасательной операцией помог ее успешному проведению.

«Эти аресты оказали давление на остальных членов банды и помогли безоговорочно освободить турецких заложников», — сказал он, добавив, что полиция разыскивает остальных членов банды.

После освобождения четверо граждан Турции прошли медицинское обследование.

Посол Турции в Нигерии Мелих Улуерен сказал, что он рад, что это тяжелое испытание закончилось, и поблагодарил участников операции, сообщает новостной сайт TRT.

Похищение с целью получения выкупа является обычным явлением в Нигерии. Жертвами часто становятся иностранцы и высокопоставленные граждане страны.

Две недели назад пираты напали на грузовое судно у побережья Нигерии и похитили 10 турецких моряков. Их судьба остается неизвестной.

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