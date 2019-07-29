Париж, , 08:01 — REGNUM

Вечером 28 июля активисты движения «Восстание против вымирания» сели на велосипеды и сформировали «живую» цепь, которая замедлила движение на кольцевой дороге Парижа, сообщает Le Figaro.

Ранее на странице движения «Восстание против вымирания» в Twitter сообщалось, что «активисты на своих украшенных велосипедах проедут весь север и запад Парижа, чтобы замедлить движение машин и встретиться в конце дня на Марсовом поле».

Напомним, движение «Восстание против вымирания» было сформировано в 2018 году. Сторонники движения проводят акции протеста против бездействия в отношении изменения климата во многих европейских городах. В апреле 2019 года активисты перекрыли дороги перед учреждениями Евросоюза в Брюсселе. В мае 2019 года активисты вылили около 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро в Париже.