Гарисса, 29 июля 2019, 08:04 — REGNUM
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, фонд Хайра и Агентство ООН по делам беженцев профинансировали бесплатные операции для 300 человек, проживающих в кенийском городе Гарисса. Об этом 28 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Операции были сделаны людям, проживающим в лагерях для беженцев, испытывающим проблемы со зрением, что позволит им видеть в ближайшее время.
В Гариссе многие жители страдают от катаракты, вызванной воздействием ультрафиолетовых лучей. Засушливый и солнечный климат региона способствует к распространению данного заболевания.
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