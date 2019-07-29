Гарисса, , 08:04 — REGNUM

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, фонд Хайра и Агентство ООН по делам беженцев профинансировали бесплатные операции для 300 человек, проживающих в кенийском городе Гарисса. Об этом 28 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Кения Иван Шилов © ИА REGNUM

Операции были сделаны людям, проживающим в лагерях для беженцев, испытывающим проблемы со зрением, что позволит им видеть в ближайшее время.

В Гариссе многие жители страдают от катаракты, вызванной воздействием ультрафиолетовых лучей. Засушливый и солнечный климат региона способствует к распространению данного заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго РФ: мы готовы сотрудничать с Турцией в Восточном Средиземноморье