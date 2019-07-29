Москва, , 07:40 — REGNUM

В мире 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, даже не подозревая об этом. В 2015 году от вирусного гепатита умерли 1,34 млн человек Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщили в Роспотребнадзоре.

Анализы (сс) Belova59

В настоящее время в мире количество людей с хроническим гепатитом В составляет 345 млн и 71 млн — с хроническим гепатитом С. Смертность от хронических гепатитов В и С за пять лет выросла на 30%.

По мнению ученых, такая тенденция сохранится, потому что большое количество инфицированных не знают о своем заболевании.

Задача ВОЗ — добиться того, чтобы к 2020 году 50% людей, живущих с ВГВ — или ВГС-инфекцией, прошли диагностику, а 75% заболевших получали необходимое лечение

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитом.

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