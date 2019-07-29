Челябинск, , 07:28 — REGNUM

В Челябинске на сегодняшний день проживают 13 929 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявила на аппаратном совещании глава городского комитета социальной политики Лариса Мошкова.

При этом непосредственно участников войны осталось 292. Также в городе живут 97 инвалидов войны.

Кроме того, к категории ветеранов войны отнесены труженики тыла, дети павших защитников Отечества и другие.

Напомним, 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.