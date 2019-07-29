Новосибирск, 29 июля 2019, 07:24 — REGNUM
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередном выпуске рубрики «По пути с мэром» на канале YouTube «Мэр_и_я"показал подписчикам, на каком этапе находится строительство нового автовокзала на месте бывшего оптово-розничного вещевого рынка на Гусинобродском шоссе, который также называли «Гусинкой» и местным «Черкизоном», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Локтя, здание объекта уже готово, но предстоит ещё много работы. Необходимо обеспечить удобный подъезд общественного транспорта. Не будет его — автовокзал не заработает, подчеркнул мэр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска обещают, что автовокзал на месте закрытой в 2015 году «Гусинки» заработает в конце 2019 года.
Новый автовокзал представляет собой двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Внутри расположатся большой зал ожидания, комната матери и ребёнка, предусмотрены лифты для маломобильных граждан и запасные выходы, камеры хранения.
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