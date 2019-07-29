Новосибирск, , 07:24 — REGNUM

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередном выпуске рубрики «По пути с мэром» на канале YouTube «Мэр_и_я"показал подписчикам, на каком этапе находится строительство нового автовокзала на месте бывшего оптово-розничного вещевого рынка на Гусинобродском шоссе, который также называли «Гусинкой» и местным «Черкизоном», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Концепция развития междугородних перевозок предусматривает несколько автовокзалов на периферийной части города Новосибирска. Согласитесь, бессмысленно везти пассажиров на большом вместимом автобусе внутрь города, с тем, чтобы потом вывозить их же через все пробки города обратно, чтобы выйти на междугороднюю трассу. Поэтому предполагается, что по наиболее таким стратегически важным трассам будут расположены остановочные пункты или автовокзалы. Один из них — на Гусинобродской трассе вы видите сегодня в стадии активного завершения».

По словам Локтя, здание объекта уже готово, но предстоит ещё много работы. Необходимо обеспечить удобный подъезд общественного транспорта. Не будет его — автовокзал не заработает, подчеркнул мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска обещают, что автовокзал на месте закрытой в 2015 году «Гусинки» заработает в конце 2019 года.

Новый автовокзал представляет собой двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Внутри расположатся большой зал ожидания, комната матери и ребёнка, предусмотрены лифты для маломобильных граждан и запасные выходы, камеры хранения.

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