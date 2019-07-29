Красноярск, , 07:03 — REGNUM

В Красноярске в ЖК «Гремячий лог» рабочие уложили асфальт вокруг оставленной на парковке машины. По словам очевидцев, которые приводит городской паблик «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», это произошло 27 июля.

Укладка асфальта вокруг припаркованной машины Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com

«Люди рассказали, что всех предупреждали заранее о том, что будет ремонт. Другие жители этого дома рассказали, что владельцев машины, возможно, нет в городе», — говорится в записи на странице паблика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сургуте дорожники укладывали асфальт прямо на песок. Видео о том, как заливают асфальт без предварительной расчистки территории и укладки щебня, опубликовал в соцсетях житель города.

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