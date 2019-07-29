Омск, , 06:40 — REGNUM

Из-за своей загруженности губернатор Омской области Александр Бурков видит своего семилетнего сына только в ночное время. Об этом глава региона рассказал в интервью омским телекомпаниям.

«Очень сложно совмещать, потому что работа занимает всё время. Никто не спрашивает, день у тебя или ночь — ты должен оперативно выезжать, реагировать и принимать решение, в том числе, в ночное время. Тяжело в том плане, что маленький ребёнок, я его вижу только в ночное время. Супруга, ладно, ко мне привыкла за эти годы — режим всегда был тяжёлый. А вот ребёнку это, конечно, тяжело», — цитирует Александра Буркова «Омск-информ».

В этом году сын омского губернатора пойдёт в первый класс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уроженец Свердловской области справоросс Александр Бурков возглавил Омскую область в октябре 2017 года. До этого он являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России». В сентябре 2018 года Бурков выиграл губернаторские выборы в Омской области.

Читайте также: Омская область: справоросс вместо «улыбчивого» губернатора