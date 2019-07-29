Москва, , 06:15 — REGNUM

Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными. Соответствующее исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Российские паспорта (cc) mediaphoto.org

Согласно результатам исследований, 85% опрошенных знают о возможности получения удостоверение личности нового образца, однако 59% не намерены этого делать. О своем желании оформить электронный паспорт заявила лишь треть (31%) опрошенных.

Пятая часть опрошенных (22%) заявила о ненадежности нового документа, 8% видят возможные риски в сбое системы обработки баз данных, еще 4% опасаются утечки информации с цифровых носителей.

В то же время 71% считают полезной возможность использования паспорта в качестве банковской карты, а также хранения на одном и том же носителе нескольких документов одновременно: паспорт, полис, ИНН, водительские права и некоторые другие.

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%. В то же время число тех, кто не собирается его оформлять, увеличилось с 55 до 59%, при том же количестве желающих (31%).