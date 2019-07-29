Москва, 29 июля 2019, 06:15 — REGNUM
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными. Соответствующее исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследований, 85% опрошенных знают о возможности получения удостоверение личности нового образца, однако 59% не намерены этого делать. О своем желании оформить электронный паспорт заявила лишь треть (31%) опрошенных.
Пятая часть опрошенных (22%) заявила о ненадежности нового документа, 8% видят возможные риски в сбое системы обработки баз данных, еще 4% опасаются утечки информации с цифровых носителей.
В то же время 71% считают полезной возможность использования паспорта в качестве банковской карты, а также хранения на одном и том же носителе нескольких документов одновременно: паспорт, полис, ИНН, водительские права и некоторые другие.
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%. В то же время число тех, кто не собирается его оформлять, увеличилось с 55 до 59%, при том же количестве желающих (31%).