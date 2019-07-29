Тара, Омская область, , 05:51 — REGNUM

Самый старинный город в Омской области — Тара — отпраздновал 425-летие. Поздравления тарчане принимали 27 июля.

Тара отпраздновала 425-летие Omskportal.ru

Как подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков, если бы не было Тары, «возможно, не было бы Омска».

«Именно потомки первых жителей Тары строили Омскую крепость. Именно они расширяли границы Российского государства. И благодаря первым жителям Тары мы имеем сегодня такие просторы. Великий русский историк Николай Карамзин написал про Тару, что это непреодолимая твердыня на пути воинствующих кочевников. Ни об одном другом городе Сибири таких слов не писали», — подчеркнул губернатор.

Бурков также отметил, что Тара должна стать северной столицей Омской области. Для этого здесь надо сделать крупнейший медицинский центр, который охватывал бы все северные районы.

Праздничные гуляния прошли на главной площади города и прилегающих улицах. В театрализованном представлении приняли участие лучшие творческие коллективы из Омска. Торжества завершились праздничным фейерверком.

Как же сообщало ИА REGNUM, 400-летний юбилей готовится отпраздновать город Енисейск в Красноярском крае. Юбилейный мероприятия пройдут 9−10 августа.

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