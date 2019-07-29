Новосибирск, , 05:19 — REGNUM

За шесть месяцев 2019 года новосибирцы смогли вернуть более 18 млн рублей за некачественно оказанные услуги и товары с недостатками. Всего же в отделы по защите прав потребителей мэрии и районов города Новосибирска за этот период времени поступило 11 139 обращений. В итоге в досудебном порядке потребителям возвращено 12,4 млн рублей, по решению суда — 6,1 млн рублей. Такие данные ИА REGNUM привели в городской администрации.

Специалисты отделов по защите прав потребителей отмечают, что в 2019 году обращений от горожан стало меньше на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тем временем из 11 139 обращений 2 964 потребовали более длительного и детального рассмотрения — из-за необходимости привлечения надзорных и судебных органов.

«Наибольшее количество нареканий граждан выявляется в сферах, представляющих жизненный интерес для человека: торговля, бытовое обслуживание, ремонт бытовой техники, изготовление и установка окон, изготовление мебели, предоставление жилищно-коммунальных, финансовых и других услуг», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.

Отмечается, что 73,2% обращений связаны с продажей товаров, 26,8% — в связи с приобретением работ и услуг.