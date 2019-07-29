Дальнеконстантиновский район, , 04:18 — REGNUM

Посетивший с рабочим визитом Дальнеконстантиновский район Нижегородской области депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), заявил, что в провинции ничего нового нет — живут «в грязи и нищете», а современные технологии в глубинку не доходят. В селе Богоявление жители пожаловались на переселение из ветхого жилья в те дома, которые «разваливаются», провели депутата с экскурсией по туалету на автостанции, после которого народный избранник пришёл в ужас. Об этом Курдюмов рассказал сам после завершения визита.

В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района Нижегородской области проживают около 940 жителей. Во время визита депутата с жалобами к нему обратились почти 40 жителей.

Среди «больных мест» населённого пункта звучало расселение ветхого фонда. Семьи, которые переехали из аварийных домов в 2015 году, заявили, что их вынудили съехать в дома, что «меньше по площади, с неудобной планировкой и разваливаются». Местные власти, по словам заявителей, на жалобы не отреагировали — «представители местной власти придут посмотрят на трещины в доме и уйдут».

Ещё один проблемный объект — это многоэтажка, определённая к сносу, но не огороженная. В итоге по перекрытиям и дому «лазят дети», а тот может в любой момент обвалиться, что приведёт к трагедии. Депутат возмутился: «Поражает беспечность властей, проблему знают, а дом огородить, чтобы не было детских травм, не могут».

Посетил с «экскурсией» народный избранник и общественный туалет на автостанции, стоящей на федеральной трассе. Курдюмов отметил, что такого ужаса давно не видел давно. Сам туалет закрыт «из-за антисанитарии, при этом антисанитария царит вокруг туалета и за автостанцией».

Отсутствие рабочих мест, благоустройства, развалившийся совхоз, — всё это также стало темой жалоб сельчан.

«Ничего нового. Провинция живет в грязи и нищете. Никакие нацпроекты и современные передовые технологии сюда не приходят: старики доживают, молодёжь уезжает, совхозы закрыты, рабочих мест нет, — заявил депутат, добавив, что масштаб бедствия поражает.

По результатам поездки планируется подача жалоб в надзорные инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Дальнеконстантиновском районе сменился глава. Николай Денисов, занимавший пост главы администрации, а потом и главы местного самоуправления с 2014 года, был назначен министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. Его место занял Александр Чуевский.

Проблемы жителей Богоявления не новы. Они актуальны не только для сельской местности, но и для небольших российских городов. Напомним, в преддверии «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 20 июня 2019 года, жительница города Агрыза (Татария) пожаловалось на беды жителей небольшого городка, отметив, что реальная зарплата далека от средней, а сам городок остался «никому не нужным «придатком» и вымирает.

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