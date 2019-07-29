Саратов, , 03:43 — REGNUM

Восьмилетняя жительница Саратова, которая страдает тяжёлым генетическим заболеванием, смогла получить бесплатное лекарство, которое положено ей по закону, только после вмешательства прокурора, подавшего соответствующий иск. Областной минздрав и поликлиника, где наблюдался ребёнок-инвалид, заключили контракты на закупку лекарственного препарата уже после подачи иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Мать 8-летней жительницы Ленинского района Саратова обратилась к районному прокурору с жалобой на то, что её дочь, несмотря на инвалидность и тяжёлое заболевание, ни разу не получала лекарство за счёт бюджета. При этом сам препарат входит в перечень жизненно необходимых и положен ребёнку с таким заболеванием на постоянной основе. Девочка наблюдалась в ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19», и именно в компетенцию руководства этого медучреждения входит лекарственное обеспечение больных детей.

«Однако с момента медицинских назначений нуждающемуся ребенку лекарственный препарат, предоставляемый за счет средств регионального бюджета, ни разу не выдавался», — отметили в прокуратуре и подали иск к руководству поликлиники и министерству здравоохранения Саратовской области.

В иске прокурор потребовал обеспечить ребёнка препаратом. Пока шли судебные слушания ведомства заключили контракты на закупку и поставку необходимого лекарства. И впервые нуждающийся ребёнок получил препарат, продолжив курс лечения.

Напомним, в Саратовской области это далеко не первый случай нарушения прав ребёнка-инвалида на лекарственное обеспечение. Ранее в Екатериновском районе области надзорная инстанция обнаружила факт непредоставления в течение четырёх месяцев ребёнку необходимого препарата, несмотря на наличие у него жизнеопасного заболевания. Семья приобретала дорогостоящее лекарство за счёт собственных средств. После вмешательства прокурора им были компенсированы расходы и восстановлено право на лекарственное обеспечение.

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