Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 03:04 — REGNUM

Вокруг кемеровского города Ленинск-Кузнецкий будет построена объездная дорога. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил правительству региона и главе городского округа начать совместную разработку дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это решит проблему движения большого потока транспорта по направлению Новосибирска», — отметил Цивилёв.

Отметим, что Ленинск-Кузнецкий является городом областного подчинения. Он расположен в западной части Кузбасса на пересечении транспортных магистралей, связывающих юг и север региона. Согласно официальным данным сайта города, на территории Ленинска-Кузнецкого находится географический центр Кузнецкого бассейна. Численность населения — 99 037человек.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, в 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018 — 2024 годы» выделено более 40 млн рублей (около 35 млн рублей — средства федерального бюджета, более 1 млн рублей — областного, 4 млн рублей — из бюджета городского округа). В рамках областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» запланирован ремонт городских дорог на более чем 102 млн рублей (96 млн рублей — средства областного бюджета, чуть более 6 млн рублей — из бюджета городского округа).