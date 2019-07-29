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Граждане России не смогут больше анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в федеральный закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» утверждены Советом Федерации, сообщила 26 июля пресс-служба верхней палаты Федерального Собрания.

Помимо 161-ФЗ изменения коснутся также федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

«Цель закона — усиление контроля за рынком платежных услуг при осуществлении трансграничных переводов денежных средств», — сообщает пресс-служба СФ.

Как уточняет РБК, изменения коснутся денежных переводов на счета онлайн-кошельков QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и подобных им сервисов. Существовавшие раньше способы перевода через платежные терминалы, офисы провайдеров сотовой связи не будут более доступны для использования. Для выполнения переводов необходимо будет воспользоваться личным банковским счетом.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вводимые меры призваны пресечь незаконные операции, в том числе по финансированию терроризма и распространения наркотиков.

В тоже время по данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, через онлайн-кошельки проходит более 1,7 трлн рублей в год. Причем именно анонимные кошельки имеют около десяти миллионов человек.