Пекин, , 01:25 — REGNUM

Выход богатого природными ресурсами острова Сахалин из-под юрисдикции Китая стал большой потерей для экономики страны, заявил журналист китайского портала Sohu.

Издревле остров входил в состав Китайской империи, однако ослабленное в войнах середины XIX века государство передало Российской империи значительные северо-восточные территории, включая Сахалин.

На Сахалине находятся большие запасы полезных ископаемых. Только разведанные запасы нефти, по данным экспертов, составляют 7 млрд т.

«Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов, — сокрушается журналист. — Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая».

Поводом для скорби об утрате острова стало обнаружение российскими учеными на Сахалине каменной стелы. За помощью в расшифровке иероглифов исследователи обратились к китайской стороне. Как выяснилось, надписи на стеле — это поздравительные строки, написанные японским императором династии Цин Циньлуном самому себе. По мнению журналиста, обнаружение хвалебных надписей на утраченной Пекином территории свидетельствуют об утрате достоинства императора.

Напомним, официальной территорией Российской империи находившийся в области китайского влияния остров Сахалин стал в 1875 году в результате подписания договора с Японией. Согласно этому документу Сахалин переходил к России, а острова Курильской гряды — к Японии. После поражения в Русско-японской войне южная часть острова вновь стала японской территорией и вернулась уже в состав Советского Союза в результате победы над Японией во Второй мировой войне.