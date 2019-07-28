Донецк, , 23:49 — REGNUM

Украинские военнослужащие, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, устроили бунт в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, выступление которого обнародовано на портале YouTube.

По его словам, украинская следственная группа в настоящее время работает в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты «по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Басурин добавил, что старший матрос Роман Бондаренко, получивший 8 июля от Минобороны Украины премию за особые успехи в ведении боевых действий, является зачинщиком неповиновения.

28 июля в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия в Донбассе был дважды нарушен украинскими войсками.

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