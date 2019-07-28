Москва, , 22:58 — REGNUM

Сервис бронирования билетов «Туту.ру» при помощи опроса своих клиентов установил, что порядка 50% российских туристов планируют отпуск без помощи туроператоров, об этом 28 июля сообщается на сайте оператора.

Администрация сервиса провела исследование в котором приняли участие 3 тыс. 33 человека, им было предложено ответить на вопрос «Нужно ли ходить на встречу с отдельным гидом?»

46% опрошенных ответили отрицательно, подчеркнув, что планируют отдых самостоятельно.

21% респондентов отметили, что не заказывают экскурсии, хотя посещают встречи с гидами. 17% туристов пользуются услугами экскурсоводов.

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