Москва, , 21:56 — REGNUM

Ввод в эксплуатацию железнодорожной станции Аминьевское шоссе на Киевском направлении Московской железной дороги планируется на конец 2020 — начало 2021 года. Об этом 27 июля сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

«Мы согласовали проекты строительства новой железнодорожной станции Аминьевское Шоссе. Эта станция будет включена в крупный транспортно-пересадочный узел, куда также войдет одноименная станция метро Большой кольцевой линии», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, железнодорожная станция Аминьевское Шоссе войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который будет предполагать наличие автостанции и многофункционального общественно-торгового центра, оборудованного подземной парковкой. Согласно проектным расчетам, ТПУ частично разгрузит Киевский вокзал, Аминьевское шоссе и прилегающие к нему улицы.

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