28 июля 2019 | Время чтения 4 мин

27 и 28 марта, в связи с 1031 годовщиной Крещения Руси, в Киеве были проведены крестные ходы. И хотя Восьмое Правило I Вселенского Собора заканчивается словами «да не будет двух епископов во граде», в Киеве прошло целых три крестных хода. И все возглавлялись епископами: двумя в достоинстве митрополитов и одним, пусть и «почетным», но патриархом. И все «Киевские».

Андрей Ганжа, , 21:28 — REGNUM

Кому-то все, что ниже написано, может показаться злобным. Кому-то грубым. Мне с самому так кажется, зато коротко, честно и от души.

Феофан Грек. Иисус Христос Пантократор (Вседержитель)

27 и 28 марта, в связи с 1031 годовщиной Крещения Руси, в Киеве были проведены крестные ходы. И хотя Восьмое Правило I Вселенского Собора заканчивается словами «да не будет двух епископов во граде», в Киеве прошло целых три крестных хода. И все возглавлялись епископами: двумя в достоинстве митрополитов и одним, пусть и «почетным», но патриархом. И все «Киевские».

И это основной итог первого полугодия существования «автокефальной, поместной, соборной и прочая» Православной Церкви Украины: было два противника, стало три. Бедные святой ОсияКордубский и святитель Александр Александрийский (председатели Никейского Собора): они бы сейчас изошли в недоумении и проклятиях.

Хотя, какие там ТРИ?! Ведь сравнивать лучше всего результаты. А они таковы.

27-го крестным ходом шла Украинская Православная Церковь. Та, которую называют «Московского Патриархата». Знающие Киев поймут, интересующиеся — обратятся к карте. Верующие собрались на Владимирской горке, около памятника Владимиру Крестителю, потом спустились вниз на Европейскую площадь (бывшую площадь ЛКСМУ) и в два часа пополудни двинулись вверх, по улицам Михаила Грушевского и Лаврской, к Киевской Лавре.

Именно в этот момент оккупировал ступеньку около Художественного Музея (самое начало улицы Грушевского) и стал наблюдать. Как по мне, то колонна двигалась в течение часа и десяти минут.

А дальше считаем: размеренный прогулочный шаг — это три километра в час. И Грушевского, и Лаврская — это четырехполосные улицы городского значения. То есть, ширина (проезжая часть плюс тротуары) — не меньше 23-х метров. Верующие шли плотной колонной, а это значит, что в каждой шеренге — не менее двадцати человек. За минуту мимо меня проходило не менее пятидесяти таких шеренг. И так в течение семидесяти минут.

То есть от Европейской к Лавре в крестоходовской колонне поднялись не менее 70 000 человек. И это действительно, «не менее».Поскольку и строй был, если честно, поплотнее, и маршрут был не один. Со стороны прилегающих улиц, как мне рассказали, к Лавре тоже подходили колонны крестного хода.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний считает, что в ходе 27 июля приняло участие около трети миллиона человек. По мнению полиции, их было около восьмидесяти тысяч. По моему мнению произошло то, что происходит всегда: организаторы акции вдвое завышают количество присутствующих, их оппоненты (а полиция всегда оппонент) вдвое занижают. Мое мнение — около 170 000.

Но даже такая цифра не оставляла шансов новосозданной то ли ПЦУ (Православная Церковь Украины), то ли СЦУ (Святейшая Церковь Украины). На следующий день, 28-го, они собрались на Софиевской площади, чтобы пройти ходом к памятнику Владимиру. На территорию Софиевского заповедника (благо, это пока еще музей) пропустили около 2 000 верян, несколько больше собрались на площади у ворот, да примерно столько же подтянулись из тени деревьев, когда началось шествие.

Митрополит Епифаний говорил, что ПЦУ ожидает около 20 000 участников «автокефального» крестного хода, но в данном случае он был «организатором акции» и, по традиции вдвое завысил реальное участие. Мое мнение — не более девяти тысяч.

Ну, а у «почетного патриарха» Филарета, не так давно объявившего о возобновлении Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата была вообще беда. Во Владимирский собор (кафедральный храм УПЦ КП) пришло не более трехсот приверженцев, и весь крестный ход ограничился обходом вокруг храма. Если честно — на Филарета было жалко смотреть.

Все ходы прошли бод бдительным оком полиции, без эксцессов и единственная акция с политическим привкусом, которую устроили 27 июля, это были стенды и фотографиями храмов УПЦ, насильно захваченных или административно «отжатых» предыдущей властью.

Отсюда вывод. Православная Церковь Украины совсем не «посыпалась», как ей предрекали апологеты Томоса. Если во время прошлогоднего крестного хода количество сторонников канонической украинской Церкви и тогда еще раскольнической Церкви Киевского Патриархата было как-то сопоставимо (хотя и с явным преимуществом канонических), то ныне разрыв даже не кратный, а на порядок!

И служители ПЦУ не «побежали». Как озвучил во время хода Вадим Новинский, самый авторитетный светский «покровитель» УПЦ, за это время в «новую автокефальную» перешло только два епископа (из ста) и не более пятидесяти из более чем 20 000 священников.

Так что верующие обозначили свой выбор, но легче от этого не становится. И ощущение возможных неприятностей на конфессиональной почве не проходит. В крестном ходе «автокефальных» принимал участие и экс-президент Петр Порошенко, чьими стараниями и произошло нынешнее церковное противостояние. И вот очень хочется напомнить ему и его кагалу «циников церковного переустройства» просьбу от настоящего «циника жизни», американского писателя и обладателя четырех премий «Гремми» Джорджа Карлина: «Религия — это как пенис. Нормально, когда он у тебя есть. Приятно, если вы гордитесь им. Но, пожалуйста, не доставайте и не размахивайте им на людях. И, пожалуйста, не пытайтесь подсунуть его моим детям!».