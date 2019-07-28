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Сроки ожидания приема участкового врача-терапевта, детского врача, врача общей практики составляют не более суток, а сроки ожидания приема к узким специалистам — не более 14 дней. Об этом 28 июля сообщила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко в интервью «Российской газете».

«Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тридцать дней, а при онкологии не более 14», — отметила эксперт.

Кроме того, существует регламент ожидания плановой операции — 30 дней, при онкологии — не более 14 дней, прибытие бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова.

Эксперт уточнила, что максимально допустимое время ожидания регламентирует программа государственных гарантий оказания медпомощи. В том случае, когда установленные сроки нарушаются, пациентам необходимо обращаться в страховую компанию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, которая обязана предоставить необходимую услугу в течение 14 календарных дней.

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