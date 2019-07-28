Челябинск, , 21:32 — REGNUM

Известная российская модель Ирина Шейх вероятно начала встречаться с бывшим мужем Дженнифер Энистон актером Джастином Теру, об этом 24 июля сообщает издание Gossip Cop со ссылкой на источник.

Звезда отечественных подиумов сама недавно разошлась с киноактером Брэдли Купером, что, если верить источнику, не помешало ей вступить в новые отношения.

По данным источника, звезды при первой же встрече обменялись номерами телефонов, после чего несколько раз были замечены вместе.

Напомним, Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинск, расположенном в Челябинской области. В модельный бизнес попала во время учебы в Челябинском экономическом колледже.

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