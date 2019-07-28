Тулун, Иркутская область, , 20:42 — REGNUM

Дополнительная группировка сил Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была введена в иркутский город Тулун с целью ликвидаций последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия в Тулуне Rosgvard.ru

В сообщении Росгвардии говорится, что для повышения эффективности работы в зоне наводнения задействовано более 40 единиц автомобильной и специальной техники, а также привлечены 202 военнослужащих.

Напомним, 28 июля в Единой дежурной диспетчерской службе Тулуна сообщили ТАСС, что в городе превысил критическую отметку уровень воды в реке Ия.

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