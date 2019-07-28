Москва, , 20:31 — REGNUM

Сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, связанное с последствиями несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, 27 июля.

«Пятеро членов СПЧ (И.Б. Борисов, А.С. Брод, Л.В. Поляков, М.А. Большакова, В.Г. Соловьев) в совместном заявлении (26 июля) призывали граждан проявить благоразумие, не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции возле мэрии Москвы. Мы предвидели задержания и хотели уберечь людей от беды. В отличие от организаторов акции, которые столкнули толпу с полицией», — отмечается в авторской публикации.

«Какой разговор о выборах? Какая встреча избирателей и кандидатов? Этот циничный и лицемерный подход был понятен изначально. Обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей. Нужны были беспорядки. И они были спровоцированы», — отмечает Александр Брод.

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«Мои коллеги по Совету, которые встречались накануне с кандидатами-любителями прятаться за спину толпы, к великому сожалению, не стали отговаривать их от проведения сомнительной акции, которая могла завершиться только одним путем — силовым. Не захотели они и подписывать наше обращение. Каждый выбирает для себя… Тот же критик режима А. Илларионов считает, что «вывод людей на улицы (сейчас) в целях оказания давления на режим с целью регистрации недопущенных кандидатов является делом, как минимум, неэффективным, не способным привести к желаемому результату, а, как максимум, контрпродуктивным, поскольку расходует ограниченные ресурсы оппозиции на бессмысленные акции», — подчеркивает общественный деятель.

«Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Здраво и объективно прореагировал на произошедшее мой коллега Л. Поляков: «Несанкционированный митинг в центре Москвы не оправдал надежд его организаторов и на данный момент не отличился ни масштабностью, ни скандальностью»."Из того, что мне удалось посмотреть, создаётся впечатление, что запланированный большой провокационный митинг не получился. Людей немного, лица у них растерянные… Полиция достаточно корректна и сдержанна».Л.Поляков напомнил, что в Москве, в Сокольниках отведено специальное место для подобных собраний. «Идите туда и высказывайте там своё мнение хоть каждый день. А происходящее в центре — эта только попытка создать конфликтную ситуацию, это контрпродуктивно. Людям надоело это, эти задержания и беспорядки», — пишет Александр Брод.

«Теперь из СМИ узнаю: СПЧ готовит доклад Президенту о том, что силовики «действовали очень грубо». Хотя Совет еще не собирался и данную тему не обсуждал. И единства в оценках, уверен, не будет. Снова кто-то бежит впереди паровоза. А еще пресс-секретарь посольства США в Москве вынесла суровый вердикт: «Задержание более тысячи мирных протестующих в России и использование полицией несоизмеримой силы подрывает права граждан на участие в демократическом процессе». О нарушении закона провокаторами из толпы ни слова. Помнится, при беспорядках в Фергюсоне американская полиция, не задумываясь, неоднократно и нежно применяла резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки. Об этом поборники демократии предпочитают умалчивать», — подчеркивает в своей публикации Александр Брод.

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