Москва, , 19:48 — REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в Успенском соборе Кремля, приуроченную к Дню крещения Руси, об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После торжественной службы, лидер Русской православной церкви принял участие в крестном ходе, который завершился молебном у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.

Патриарх подчеркнул важность сохранения собственной идентичности, которой угрожают чуждые идеологические конструкты. Любой человек, уверен Кирилл, не может жить без четкого понимания того, кто он есть на самом деле, без понимания кто чужой, а кто свой.

Напомним, православные верующие отмечают День крещения Руси 28 июля, с 2010 года данный праздник является государственным, также он является днем памяти князя Владимира, крестившего в 988 году Русь.

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