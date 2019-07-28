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Высшие учебные заведения нашли способ обучать на бесплатной основе студентов, не набравших проходной балл по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), но имеющих достижения в сфере выбранной ими специальности. Об этом 28 июля сообщает издание «Известия».

Разработанная вузами схема строится на предоставлении талантливым соискателям грантов на обучение, которые в дальнейшем покрывают стоимость их обучения на коммерческой основе. Отбор перспективных абитуриентов осуществляется после прохождения ими творческого конкурса и собеседования, после чего они зачисляются в вуз на платное отделение.

Данная система уже апробирована в Санкт-Петербургском национальном исследовательском Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Московском физико-техническом институте (МФТИ), Южном федеральном университете (ЮФУ) и Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Отмечается, что в ДВФУ со следующего года данная методика будет распространяться и на поступающих в аспирантуру.

Напомним, многие эксперты высказывают мнение о том, что ЕГЭ является существенным препятствием для поступления в вузы «нестандартных» учеников, так как высокие баллы не всегда подтверждают глубокое знание дисциплины.

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