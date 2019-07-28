Тирасполь, , 19:09 — REGNUM

Годовщине начала миротворческой операции на берегах Днестра был посвящен фестиваль «За мирное небо спасибо» в городе Бендеры Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Мероприятия начались с митинга, на котором выступил президент ПМР Вадим Красносельский. Он сравнил российских миротворцев с воинами-освободителями. «Отношение приднестровцев к миротворцам абсолютно понятно. Для нас воин-миротворец — это такой же солдат-освободитель, как воин 44-го года, освободивший нашу территорию от фашистской чумы», — сказал он. Вадим Красносельский так же отметил, что на фоне успешности реализующейся уже 27 лет миротворческой операции политики соседней Молдавии ставят под сомнение необходимость присутствия Приднестровье российских войск. По мнению президента ПМР Вадима Красносельского, «эти политики в своем стремлении объединились в некий альянс. Одна половина прямо говорит о необходимости выдворения российского воина, другая половина молчаливо соглашается с этим мнением». Красносельский подчеркнул, что именно те политики, которые молчаливо соглашаются с призывами о замене действующего миротворческого формата, сегодня говорят о необходимости построения политического диалога с Приднестровьем.

Празднование Дня миротворца в Бендерской крепости (ПМР) ИА «Новости Приднестровья»

«Приднестровская Молдавская Республика и ее руководство не против политического диалога. Но перед началом его надо ответить на один вопрос: кто виновен в агрессии против Приднестровья, вооружённом вторжении и гибели наших людей? Готова ли молдавская сторона назвать преступников поименно и, естественно, привести их к ответственности перед судом? Я думаю, навряд ли. Потому что нет понимания своей вины и нет силы духа сознаться в содеянном», — сказал президент на торжественном митинге в Бендерской крепости, приуроченном к 27-й годовщине ввода миротворческих сил.

Вадим Красносельский выразил благодарность России, которая все эти годы остаётся главным гарантом мира на Днестре.

Официальная часть праздника в Бендерской крепости продолжилась вручением президентом Вадимом Красносельским наиболее отличившимся воинам приднестровского и российского контингентов медалей «За заслуги в миротворческой операции» и «Участнику миротворческой операции в Приднестровье».

Об основных этапах миротворческой миссии в зоне молдо-приднестровского конфликта напомнил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков: прологом к вводу миротворцев стало соглашение, подписанное 21 июля 1992 года в Москве по инициативе России, об основных принципах урегулирования конфликта. После чего 27 июля была создана ОКК. В тот же день в обозначенную комиссией Зону безопасности начали вводиться миротворческие подразделения. Первыми туда входили российские десантники.

«Я обеспечивал безопасность ввода миротворческих сил по мосту через Днестр. Видел, как приднестровцы со слезами на глазах с большой благодарностью встречали воинов-миротворцев как освободителей. Дальнейшие события чётко показали, что этот механизм, который позволил усадить за стол переговоров конфликтующие стороны под гарантии Российской Федерации, надёжно обеспечил мир на этой земле», — подчеркнул руководитель приднестровской делегации в ОКК.

Также Олег Беляков напомнил, что в 1998 году к трёхсторонней миротворческой операции присоединилась Украина, направившая на берега Днестра военных наблюдателей, а с 2004 года в качестве наблюдателей в работе ОКК принимают участие представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Официальная часть празднования Дня миротворца в Бендерской крепости завершилась торжественным маршем парадных расчётов российских и приднестровских контингентов, а также воинов роты Почётного караула Министерства обороны ПМР. Эстафету переняли бойцы приднестровского армейского спецназа. Причём свои навыки рукопашного боя, а также владения огнестрельным и холодным оружием показали воины призыва этого года.

Рядом с местом, где проходили показательные выступления, развернулась выставка образцов бронетехники, автомобилей, а также ручного противотанкового и огнестрельного оружия, которыми оснащены российский и приднестровский контингенты из состава Совместных миротворческих сил. Мероприятия, посвящённые 27-летию миротворческой операции на берегах Днестра, продолжатся в понедельник 29 июля.