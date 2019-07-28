Киев, 28 июля 2019, 18:51 — REGNUM
Известный американский кинорежиссер Майкл Бэй провел встречу с мэром Киева, Виталием Кличко, об этом 27 июля бывший боксер рассказал на своей странице в Facebook.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, Бэй выразил желание получить поддержку от администрации города в возможных съемках.
Напомним, кинорежиссер Майкл Бэй является одним из самых кассовых режиссеров в мировом кинематографе. Его лентам удалось собрать в прокате порядка $5 млрд 700 млн. Он является автором таких блокбастеров, как «Армагеддон», «Трансформеры», «Остров».
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