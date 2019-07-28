Киев, , 18:51 — REGNUM

Известный американский кинорежиссер Майкл Бэй провел встречу с мэром Киева, Виталием Кличко, об этом 27 июля бывший боксер рассказал на своей странице в Facebook.

«Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Украину и на Киев. Он проявил заинтересованность в съемках кино и видео в нашем городе» Виталий Кличко

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, Бэй выразил желание получить поддержку от администрации города в возможных съемках.

Напомним, кинорежиссер Майкл Бэй является одним из самых кассовых режиссеров в мировом кинематографе. Его лентам удалось собрать в прокате порядка $5 млрд 700 млн. Он является автором таких блокбастеров, как «Армагеддон», «Трансформеры», «Остров».

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