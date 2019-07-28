Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM

В социальных сетях пользователи продолжают размещать фотографии и видеозаписи, сделанные ими в ходе Главного военно-морского парада, который состоялся утром в Петербурге и Кронштадте. Тех, кто видел парад, переполняют положительные эмоции.

«Люблю я моряков, очень! И день ВМФ тоже. Здорово! Масштабно и очень красиво», — пишет в Instagram пользователь с ником olesya_tikhinya.

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Переменчивая погода в Петербурге не смогла испортить ни выверенный план организаторов парада, ни настроение его зрителей.

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Также петербуржцы и гости города фотографируются с друзьями и сослуживцами, да и просто в тельняшках или с Андреевскими флагами в руках. И поздравляют друг друга и других пользователей с праздником, который давно стал не только флотским, но общенародным.

https://www.instagram.com/p/B0dfUptoh80/

https://www.instagram.com/p/B0deoyiIqAM/

Для кого-то приезд в Петербург в День ВМФ и посещение реликвии флота — крейсера «Аврора» — стал исполнением заветного желания. В Морской столице России очень рады всем гостям, а в праздничный день — вдвойне.

https://www.instagram.com/p/B0de_sYHwn1/

Не обходится празднование Дня ВМФ и без «традиционной» забавы — купания в фонтанах. Хотя каждый раз городской Водоканал предупреждает, что это небезопасно, не гигиенично и может привести к выходу фонтанов из строя. Но некоторых эти предупреждения не останавливают.

https://www.instagram.com/p/B0dfAyhjom5/

Напомним, что на Дворцовой площади проходит большой праздничный концерт. Завершится празднование Дня ВМФ салютом в Петербурге и Кронштадте, который назначен на 22:30 мск.

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