Киев, , 13:58 — REGNUM

Широко известные российские телефонные хулиганы (пранкеры) Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли главу украинской национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю. Об этом сообщает издание «Стнана.ua».

Пранкер Лексус позвонил генералу от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Сперва Глуховере позвонил Вован и представился журналистом. Он задал генералу вопрос о видеозаписи, которая недавно стала достоянием общественности и из-за которой президент Зеленский потребовал отправить Глуховерю в отставку.

Речь идёт о записи, на которой генерал вызывает спецназ для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение Правил дорожного движения.

«Журналисту» Глуховеря заявил, что все это «козни российской пропаганды». Но тогда Вован под видом журналиста уточнил, а как как связаны «российская пропаганда» и нарушение им закона. Генерал ничего не ответил.

Позднее Глуховере звонил Лексус и представляется президентом Зеленским. Он интересуется у генерала, откуда взялась видеозапись с его участием. Глуховеря отвечает, что разбирается в этом вопрос и обязательно узнает, где блогеры достали эту видеозапись.

Далее «президент» начинает сердиться, на что генерал отвечает, что готов выполнить все его указания и действовать в соответствии с законодательством.

Напомним, что Зеленский накануне прокомментировал эту видеозапись и призвал министра внутренних дел Украины Арсеана Авакова уволить генерала Глуховерю.

Также Зеленский подчеркнул, что чиновникам пора понять — времена безнаказанности прошли. Всем чиновникам, которые нарушали закон, Зеленский посоветовал «писать явки с повинной, увольняться или бежать».