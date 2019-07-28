Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM

На главной площади Санкт-Петербурга в эти часы проходит большой концертный марафон «Экипаж — одна семья». В нем принимают участие творческие коллективы ВМФ России, а также группы и исполнители, имеющие в своем репертуаре песни флотской тематики.

Праздничный марафон на Дворцовой площади предваряла прямая трансляция Главного военно-морского парада на больших сценических экранах, собравшая десятки тысяч зрителей.

Концертную программу открыла петербургская группа Markscheider Kunst. В 14:00 на Дворцовой площади начнется выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама.

Народный артист России Александр Розенбаум исполнит песни, посвященные морю и Петербургу.

В 15:00 на программу продолжит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

В 16:00 в сопровождении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России выступят Григорий Чернецов (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Ирина Матаева (сопрано) и Александр Трофимов (тенор). В их исполнении прозвучат песни «Вечер на рейде», «Море зовет», «Эй, моряк!», «Синяя вечность», «Прощайте, скалистые горы» и «Экипаж — одна семья», в честь которой назван сегодняшний марафон.

Танцевальные номера перед зрителями исполнят артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В 17:30 на сцену Дворцовой площади выйдет группа «Сурганова и Оркестр», через час после нее — группа «СерьГа», в 19:30 — группа «Чайф». Завершится праздничный концерт выступлением «Хора Турецкого» и «SOPRANO», которые споют шлягеры разных времен.

Вход на Дворцовую площадь свободный.