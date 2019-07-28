Севастополь, , 13:27 — REGNUM

Масштабные мероприятия в День Военно-морского флота России проходят в городе русских моряков — городе-герое Севастополе 28 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Моряков и всех жителей города с праздником поздравил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев — сегодня в Доме офицеров состоялось торжественное собрание с участием командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, представителей Законодательного собрания, общественных организаций, ветеранов, моряков, почетных жителей города Севастополя.

«От всей души хочу поздравить ветеранов Военно-Морского флота России, всех, кто несет вахту на боевом посту. Россия — черноморская держава!» — сказал Михаил Развожаев.

Он отметил, что День ВМФ — главный праздник для Севастополя и его жителей.

«В Севастополе все связано с легендарным Черноморским флотом, героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами. Севастополь воспитал сотни династий военнослужащих, и именно здесь особо остро ощущаешь, что такое патриотизм. Только сообща мы можем добиться блестящего будущего для Севастополя, сделав его главным символом нашего Отечества», — отметил врио губернатора.

https://www.instagram.com/p/B0cunHoAzma/

Моряков с праздником поздравил и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

«Вот уже 80 лет в нашей стране в последнее воскресенье июля торжественно отмечается День Военно-Морского флота России. В истории российского государства Военно-Морской флот сыграл особую роль и занимает свое историческое место. Каждый из нас понимает, что только наличие мощного флота, способного решать задачи в любой точке мирового океана гарантирует защиту интересов России в современном мире», — сказал Осипов.

В рамках собрания состоялось награждение военнослужащих Черноморского флота, отличившихся в исполнении воинского долга, наградами Российской Федерации, знаками отличия министра обороны России и командующего Черноморским флотом, а также Благодарственными письмами губернатора города Севастополя.

Сегодня, 28 июля, Севастополь стал одним из центров празднования Дня ВМФ. Состоялось традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг. Также в программе — торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота. Особое место среди мероприятий занимает парад кораблей на внутреннем рейде Севастопольской бухты.

Горожан ожидает военно-спортивный праздник, работает выставка вооружений и военной техники. В городе в этот день бесплатно работают Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений Севастополя. Все желающие сегодня смогут побывать на кораблях и судах Черноморского флота в Севастопольском морском порту. Завершится праздник концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.