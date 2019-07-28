Москва, , 12:39 — REGNUM

В Москве 27 июля более 850 тыс. человек посетили спортивные и культурные мероприятия. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наиболее число людей — 570 тыс. человек — собрались в Парке Горького.

Накануне в столичном Парке Горького состоялся первый тематический фестиваль «Бургерфест». В парке были развернуты 30 ресторанных шале 10 фуд-траков — каждый желающий мог найти себе блюдо по вкусу.

Бургеры были на любой вкус — с морепродуктами, со свиными, говяжьими и куриными котлетами, а также с различными экзотическими начинками.