Москва, , 11:59 — REGNUM

В возрасте 59 лет скончался журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом сегодня, 28 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Он пишет, что его отец скончался в 8 часов утра. О месте и времени прощания с журналистом Кара-Мурза-младший обещал сообщить дополнительно.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 в Москве. В 1981 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета по специальности «преподаватель истории новейшего времени».

После окончания вуза и до 1992 года занимался частным репетиторством по истории, а также работал дворником и кочегаром. После развала Советского Союза пошел работать на телевидение.

В 1992—1993 годах — старший редактор, затем корреспондент еженедельной программы Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК «Останкино» (нынешний «Первый канал»). Вместе с Олегом Добродеевым и Игорем Малашенко Кара-Мурза был одним из основателей телеканала НТВ.

В 1993—1995 годах — корреспондент службы информации телекомпании НТВ. Поначалу Кара-Мурза, делал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги». В 1995 году он стал автором и ведущим информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь» на телеканале НТВ. Уже в 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России». С марта 2000 по январь 2002 года Кара-Мурза был автором и ведущим еженедельной исторической программы «Свидетель века». Сперва она выходила на НТВ, а затем затем — на «ТВ-6».

В «деле НТВ» Владимир Кара-Мурза встал на сторону основной части редакции и ушел вместе с ней с канала. Далее он работал на ТВ-6 и ТВС, но и эти телеканалы были закрыты. С 2003 по 2008 годы работал на телеканале RTVi, где вел информационную программу «Сейчас в России».

С начала 2000-х годов Кара-Мурза периодически работал на радио, в частности, на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Свобода».

Кара-Мурза занимал активную общественно-политическую позицию. Он был одним из создателей «Комитета-2008». В том же году он являлся доверенным лицом лидера «Яблока» Григория Явлинского, который баллотировался в президенты России, но проиграл.

Кара-Мурзы был активным критиком существующей системы власти в России и нынешнего президента Владимира Путина. Кроме того, Кара-Мурза часто критиковал программы современного российского телевидения и их ведущих.