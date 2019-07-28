Москва, , 08:16 — REGNUM

Министерство обороны Российской Федерации ко Дню военно-морского флота, который отмечается сегодня, 28 июля, открыло на своей сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных российских флотоводцев.

Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович (справа) Admirals.mil.ru

В новом разделе на сайте военного ведомства размещены фотографии наиболее интересных моментов из жизни главнокомандующих военно-морским флотом, а также командующих флотами и командиров легендарных кораблей и подводных лодок.

Адмирал флота, Герой Советского Союза Егоров Георгий Михайлович Admirals.mil.ru

На сайте размещены как черно-белые, так и цветные фотографии. Большинство из них ранее никогда не публиковались.

Так среди фотографий есть снимки легендарных советских и российских главнокомандующих флотов — адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова Ивана Юмашева и ряда других.

Адмирал флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич Admirals.mil.ru Адмирал флота, Герой Советского Союза Юмашев Иван Степанович Admirals.mil.ru

Также представлены фотографии вице‑ и контр-адмиралов, военных строителей, инженеров, которые внесли свой вклад в становление современного российского флота. В разделе есть и интересные факты из жизни флотоводцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский военно-морской флот отмечает свою 323-ю годовщину создания.