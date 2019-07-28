Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM

В столицу Бурятии Улан-Удэ 27 июля прибыли 160 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они три недели отдохнут в детском лагере «Дружба» Заиграевского района.

Дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в Бурятии Egov-buryatia.ru

Самым младшим из приехавших 6 лет, старшим — 17.

По словам главы республики Алексея Цыденова, предложившего губернатору Приангарья Сергею Левченко организовать отдых детей, в Бурятии всегда готовы помочь и поддержать.

«В прошлом году в наших лагерях на Байкале отдыхали 150 детей из Забайкалья, пострадавшего от наводнения. В этом году очень серьезная ситуация в Иркутской области, и мы предложили нашим соседям помощь. Надеюсь, что ребята у нас очень хорошо отдохнут, наберутся сил, а за это время у них дома все проблемы будут решены», — отметил он.

Сообщается, что лагерь оборудован всем необходимым для отдыха детей. Здесь семь тёплых спальных корпусов, стадион, площадка для подвижных игр, футбольное поле, просторный бассейн с подогревом, верёвочный парк.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения в Иркутской области начались в конце июня. После сильных ливней реки вышли из берегов и затопили более 10 тыс. домов в ста городах и сёлах, в которых проживали 38 тыс. человек. В регионе дважды побывал президент России Владимир Путин, который оценил работу по ликвидации последствий паводка как неудовлетворительную.

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